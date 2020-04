Kapela Sarah & The Adams přichází po šesti letech s novou studiovou nahrávkou

Kapela Sarah & The Adams, zformovaná okolo zpěvačky Šárky Adámkové, podle které má kapela své jméno, vydala poslední album „Thank You“ v roce 2014. Nyní se po dlouhých šesti letech hlásí s novou studiovou nahrávkou.

Jde opět o autorské písně z pera samotné zpěvačky, která si stále drží svůj hudební směr, inspirovaný zvukem amerického folku a country, lehce se dotýkající i alternativy. Tentokrát bude album výhradně s texty v českém jazyce.

„Po našich dvou deskách „My Place“ a „Thank You“ jsem cítila silnou potřebu nadechnout se a nabrat nový směr. Po nějaké době začala vznikat nová deska, která však žádala mnoho. Chtěla mluvit v mateřském jazyce, bez obalu,“ přibližuje začátek práce na albu zpěvačka a dodává: „Během práce na desce jsem zažila sílu zrození života a stala se matkou. Nějaký čas jsem si chtěla užívat tuto roli naplno, proto se práce na desce nakonec rozložila do dvou let.“

Jako první singl byla z alba vybrána stejnojmenná skladba „Pověz mi…, kterou si stejně jako celé album můžete poslechnout na https://www.sarahandtheadams.cz/ .

„Nyní, ještě více než dřív, cítím touhu své písničky sdílet s ostatními. V době, kdy si všichni procházíme nelehkou situací, hudba kolem nás utichla a my jsme se ponořili do klidu svých domovů. Začala jsem si více vážit zdravých mezilidských vztahů a například běžné kamarádské konverzace, byť zprostředkované virtuálně. A o tom vlastně celá deska je – o naslouchání, vztazích a nelehkých životních situacích, ale i o lásce a naději“ říká Šárka Adámková a pokračuje „Všichni asi nyní silněji cítíme křehkost světa, který jsme si vytvořili. Systému, na kterém jsme závislí a nejvíce svojí vlastní. Proto má pro mě vždy cenu hledat v životě cesty, které nám dávají pocit vnitřní svobody, síly a nezávislosti. I to je důvod, proč jsme se rozhodli vydat desku nyní, i přes složité okolnosti, se kterými nikdo nepočítal. Desku vydáváme zatím pouze elektronicky, s co nejmenšími náklady na vydání, tak, aby byla co nejdostupnější všem.“

Produkce alba se ujal kytarista Michal Gregor spolu se Šárkou Adámkovou, k samotnému nahrávání si opět přizvali své kapelové kolegy: Martin Novák – bicí, Rastislav Uhrík – kontrabas, basová kytara, Josef Štěpánek – pedal steel, lap steel kytara, mandola, terciová kytara. Jako speciálního hosta si pozvali jednu z nejuznávanějších osobností české jazzové scény Jaromíra Honzáka, který do několika písní nahrál basovou kytaru.

O zvukovou stránku se postaral Kryštof Pobořil a Jan Jakubec. Grafický návrh a design zpracovala Věra Marešová.

Album obsahuje 11 skladeb a nahrávalo se v KC Labuť Říčany, studia Martínek, Orm a Svárov, studio doma. Album vyšlo 10. dubna na obvyklých digitálních platformách Spotify, Google Play, Applemusic, Itunes, Deezer, Tidal a další…

Více informací na:

https://www.sarahandtheadams.cz/

https://www.youtube.com/user/theadamscz

https://www.facebook.com/sarahandtheadams/

https://www.instagram.com/sarah_and_the_adams/

https://open.spotify.com/artist/1MTbf9vxTEUUxZW6IWgHYf