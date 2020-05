Když se chce, tak to jde. Testovací místa na COVID19 teď přímo ve vaší kapse!

V aplikaci www.KAMsNIM.cz, která radí jak správně nakládát s odpady, naleznete nově i odběrová místa, kde se můžete nechat otestovat na COVID-19.

„Do aplikace „Kam s ním?“, která je takovým českým Google na odpadky, jsme operativně importovali data z Ministerstvo zdravotnictví České republiky o odběrových místech pro testování onemocnění COVID-19. Každodenně aktualizovaná interaktivní mapa, která je použitelná i na mobilních zařízeních, vám ukáže která odběrná místa máte ve svém okolí a to včetně otvíracích hodin, zda-li je místo určeno pro samoplátce, či jestli je možné se nechat testovat z auta.“ říká autor aplikace Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Kromě aktuálních testovacích míst na COVID-19 (a detailních informací o nich) aplikace také poradí, kde můžete legálně odevzdat vytříděný odpad z domácnosti, ale i prošlé léky, pneumatiky, vysloužilé elekto, baterie, světelné zdroje, velkoobjemový odpad, nebo třeba i odpady nebezpečné. A nejen to. Obsahuje i provozní doby sběrných středisek či míst zpětného odběru, včetně možnosti navigace na tato místa. „Tam, kde jsou k dispozici data o kontejnerových stáních na tříděný odpad, například v Praze, či Brně, lze tato místa jednoduše vyhledat a zobrazit v mapě, která obsahuje celkem přes 50 000 odběrných míst a další budou průběžně přibývat“, dodává Kubásek.

Celých 150 roků trvalo, než jsme dostali uspokojivou odpověď na již klasickou nerudovskou otázku „Kam s ním?“, a to prostřednictvím odpadové aplikace. Oproti tomu mapa testovacích míst na COVID-19 vznikla během několika dnů! Doufejme, že ji co nejdříve nebudeme potřebovat a naopak, že mapa odběrových míst odpadů nám dobře poslouží i do budoucna, …

Přímý link, kde najdete odběrová místa COVID-19 ve vašem okolí: https://www.kamsnim.cz/categories/covid