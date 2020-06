Vladimír Kiseljov zahájil v Hradci Králové svou výstavu pod názvem: Zkušenosti srdce

V sobotu odpoledne zahájil charismatický Vladimír Kiseljov vernisáží svou výstavu s podtitulem: Zkušenosti srdce, která se koná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a to až do 17. července 2020.

Kiseljov je interdisciplinární tvůrce v oborech malby, nástěnné malby, scénografie, režie, performance, libretista a spisovatel. Jeho díla vznikají v úzkém propojení hudby, barvy a pohybu Ducha v prostoru.

Maluje také obrazy zachycující energii hudby přímo na koncertech. Zachycuje svým dílem proud energie, který pramení z jeho osobního pochopení a prožití hudby a různých mytologií, pohádek a symboliky. Snaží se svým dílem pozitivně působit na společnost a vnášet energické duchovní impulzy do všedního života svého okolí. Proto realizuje často díla ve veřejném prostoru, ať už jako nástěnnou malbu, performance nebo výstavu maleb.

(Martin Fletcher)

Využili jsme této příležitosti a s tímto sympatickým mladíkem jsme pro vás připravili rozhovor.

V Hradci Králové jste otevřel vernisáží výstavu pod názvem „Zkušenosti srdce“. Co chcete jako autor sdělit veřejnosti?

Na tuto výstavu jsem pro vás přivezl své nejnovější obrazy, které jsem namaloval během posledních tří měsíců za korona krize a karanténě ve svém ateliéru. Jejich tématika je láska vítězící nad strachem – a milost rozpouštějící mříže nesvobody. Jsou většinou také inspirované hudbou Gustava Mahlera, protože měla část z nich být vystavena v dubnu a květnu na mé domluvené výstavě v Galerii Gustava Mahlera v Jihlavě. Výstava se ale bohužel pro výjimečný stav nemohla odehrát – a je přeložena na příští rok. Nevěším ale hlavu, myslím, že nám karanténa přinesla mnoho podnětných otázek. Především na to, kdo jsme, kam směřujeme – a jak jsme opravdu šťastní. Co vlastně v životě potřebujeme – a bez čeho se obejdeme. Z mého pohledu je v životě hlavní realizovat svůj sen, činnost, která nás činí šťastnými – a dělá tedy šťastnými i lidi kolem nás. Mě činí šťastným tvořit, milovat a otvírat i ostatním lidem svými obrazy bránu do jejich nitra. Otvírat jejich srdce.

Vernisáž začala velice zajímavou performance. Můžete nám říci její myšlenku, jakou skladbu jsme poslouchali a kdo jí hudebně doprovázel?

Malířské performance naživo na koncertech klasické hudby jsem začal už v roce 2009 a byl jsem s tím podle odborníků na toto téma první na světě. V Hradci se teď jednalo o 3. sonátu pro cello od Johanna Sebastiana Bacha v podání Míly Brtníka, mého kamaráda, se kterým na těchto performancích spolupracuji opakovaně. Předchozí mé výstavy s malířskými performance byly např. V Berlíně, Florencii, Edinbourghu, Vídni, Kodani, Mnichově aj. – a zaznamenávají poměrně velký úspěch a ohlas u odborníků i široké veřejnosti.

Víme, že jste vydal v loňském roce knihu, můžete nám ji více přiblížit?

Jedná se o mou druhou knihu, jmenuje se „Mystéria vepsaná ve tvářích“. Napsal jsem její text, který je v každém výtisku i kompletně v anglickém překladu – ale především je to opět kniha s mými malbami. V tomto případě jde o 22 portrétů slavných skladatelů, filosofů a básníků, jejichž dílo mám osobně velmi rád – a které studuji. Snažím se v portrétech zachytit prvotní jiskru a esenci, archetyp každé z osobností – která je vždy zobrazena obklopena motivy ze svého nejslavnějšího díla, které její podstatu nejlépe vystihuje. Kniha obsahuje i abstraktní obrazy, vystihující esenci jejich díla. Vyšla v nakladatelství Machart Beroun – a dá se koupit přes Kosmas online – ale je ve fyzické podobě k dostání i v mnoha kamenných knihkupectvích. Má první kniha „Mystéria Richarda Wagnera v obrazech“ je už vyprodaná.

Vladimír Kiseljov a druhá polovina roku 2020, co vás či nás jako fanoušky umění čeká?

Čeká mě hodně mých nových výstav a malířských performancí, srdečně vás na ně zvu! Celé září budu mít výstavu v Galerii ve Vrtbovské zahradě v Praze, kde budu celý měsíc ve výstavě malovat nové obrazy přímo v galerii. V říjnu až prosinci budu mít výstavu v Galerii ve foyer Filharmonie Hradec Králové. Malířské performance na koncertech klasické hudby budu dělat 13.10. v rámci mezinárodního festivalu Gustava Mahlera v Jihlavě – a 20.10. bude má malířská performance s hudbou součástí mezinárodního divadelního festivalu v Káhiře v Egyptě. V roce 2021 a 2022 mám už také naplánováno několik větších výstav v Praze, ale také ve Florencii v Itálii, Mnichově, Vídni, Kodani aj.

O autorovi:

Absolvent SŠUŘ Brno a JAMU Brno, realizoval více než 90 svých samostatných výstav obrazů (m.j. Galerie kritiků v Praze, Wannieck Gallery a Richard Adam Gallery (2013 a 2015), Mezinárodní výstava současného výtvarného umění Florence Biennale 2009 a 2014, v Lipsku 2011, v Zadaru v Chorvatsku a na mezinárodní výstavě moderního umění v Piešťanech v roce 2012, v letech 2013 až 2015 v Edinburghu ve Skotsku, Lipsku, Bayreuthu, Vídni, Berlíně, Kodani, Casablance, Ženevě, Praze, Piešťanech aj.) a 9 realizací velkých nástěnných maleb, malovaných naživo před publikem s hudbou jako performance (m.j. největší nástěnná malba v ČR v podchodu vlakového nádraží v Tišnově -plocha 600m2 – 2015, na FF MU Brno, Galerie Kritiků Praha, Vila Settemerli Florencie, Edinburgh Skotsko, Copenhagen, Casablanca v Maroku aj.).

V roce 2018 účinkoval v představení „Elevation“ na mezinárodním divadelním festivale v Casablance v Maroku s tématem Interakce, na kterém se souborem vyhráli cenu za Interakci. V představení prováděl živou malířskou performance s projekcí malovaného obrazu na plátno. Pomaloval také na scéně těla a kostýmy účinkujících herců (Anna Luňáková, Ondřej Macl, Martin Doucha).

Roku 2018 byl vyznamenán cenou „Goldene W“ za svou uměleckou a vědeckou činnost spojenou s dílem Richarda Wagnera. Stalo se tak na mezinárodním kongrese Richard-Wagner-Verband International v Innsbrucku. Tuto cenu obdrželo zatím jen 5 lidí na světě, všichni ze západní Evropy a ve věku nad 60 let.