Výstava Czech Press Photo 2019 v Hradci Králové

Výstava Czech Press Photo 2019 začala slavnostní vernisáží pořádanou Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové v galerii U Přívozu a to 10. června.

Zahájení výstavy bylo doprovázeno příjemným vystoupením na akustickou kytaru, slova se pak ujali ředitelka Czech Press Photo Veronika Souralová, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek, kteří jí slavnostně otevřeli.

(Martin Fletcher)

Výstava představuje nejen oceněné fotografie 25. ročníku soutěže, včetně „Fotografie roku“. Ty doplňují další vybrané fotografie v jednotlivých kategoriích. Mezi tématy je řada jak domácích, tak mezinárodních událostí. Autoři pořizují snímky napříč celým společenským spektrem od zpravodajských aktualit přes umění a portréty až po sport a přírodu. Řada snímků je prezentována i na obrazovkách, čímž se spektrum vystavených fotografií ještě rozšiřuje.

(Martin Fletcher)

Mezinárodní porota 25. ročníku soutěže Czech Press Photo hodnotila práce 270 fotografů, kteří zaslali téměř čtyři tisíce fotografií. Celkově se soutěžilo v osmi foto- a třech videokategoriích. Soutěžit mohl každý, kdo má trvalé bydliště v Česku nebo na Slovensku a splnil podmínky účasti.

Jelikož se výstava koná za podpory Královéhradeckého kraje, tak jsme při této příležitosti oslovili hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána s dotazem, jak vnímá spojení soutěže Czech Press Photo a Královéhradeckého kraje.

(Martin Fletcher)

„Tato výstava je přehlídkou výborných fotografií a já jsem velice rád, že jí můžeme hostit v našem regionu a to až do konce července. Naše již několikaleté partnerství s Czech Press Photo a Královéhradeckým krajem je zcela patrné, neboť některé fotografie mají vazbu také k našemu kraji. Výstava zachycuje unikátní neopakovatelné momenty, také s historickou spojitostí a my si tyto spojitosti uvědomíme zpětně právě také díky těmto fotografiím“ řekl Jiří Štěpán.

video //www.youtube.com/embed/rHx02IODWC0

Součástí výstavy je anketa o nejhezčí fotografii. Cena bude tentokrát pouze jedna, a to dalekohled, který do soutěže věnovala FOMEI, s.r.o.