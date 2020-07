Open Air Program – Letos jinak aneb skvělá nálada na Kavčím plácku

Výborná parta kolem Filipa Humla ze spolku Lodivadlo – Boatheatre, z.s, připravila výborný program pro všechny věkové kategorie na Kavčím plácku pod památným stromem Javorem babykou.

V pátek 26. června bylo možné zakusit Jógu pro office maníky, loutkové divadlo od Toy Machine s představením pohádkové hry z pera Jana Wericha Fimfárum, pop/folkovou studentskou kapelu V poslední chvíli, kapelu On the Roof se zvukovými kytarovými experimenty plnými změn nálad, které jak sama kapela říká, umějí dohnat až k transu. Hradecká kapela plná zvučných bicích, hlasitých kytar a mužských hlasů pod názvem HakelBand hned následovala. Krátké a úderné divadlo (KUD) z Liberce předvedlo svou hru pod názvem : Punk není mrkev, hodinový kousek exceloval svébytným pojetím, neboť KUD v něm předvedla vše = rádoby lidové a capella zpívané písně Stará hajtra není, co bejvala, přes skladby s živým, akustickým doprovodem, tzv. halfplaybacky, až po fullplaybackovou finálovou ódu ve „wembleyovském“ stylu s chórem a propracovanou choreografií. Electroswingová formace Mr. Moss z Hradce Králové ve svém vystoupení spojila taneční hudbu se swingovou klasikou a také s prvky elektra a jazzu. Poslední show patřilo kapele M´alone, která předvedla vše ze svého pověstného alternative-elektronic-indie pojetí hudby.

(Martin Fletcher)

Sobota 27. června pak přinesla v dopoledních hodinách možnost ozkoušet si jógu pro děti, odpoledne pak bylo na Kavčím plácku možné shlédnout loutkovou pohádku dětského divadla AJAJ pod názvem: Princezna Husopaska. První hudební vystoupení přinesla dvojice zkušených hudebníků v provedení zpěv a kytara pod názvem TO 4 U, jejichž repertoár je plný akustických cover verzí známých světových i českých skladeb. Následovala kapela 2+1 Jam band, fusionrocková trio kapela, která si pohrávala s improvizací na téma jazzu, funku, rocku i blues. The Valentines pak rozproudili diváky indie rockem. Hořce pravdivá komedie pod názvem : Naprostí cizinci v podání souboru Ti druzí ukázala, co všechno se může zvrtnout během nevinně vypadající hry. Hořce pravdivá komedie, která odhalila nejedno tajemství a ukázala, že ne vždy se navzájem známe tak dobře, jak se domníváme. Soumrak slunce již patřil alternativní rockové kapele z Hradce Králové Glad For Today, která hraje alternativní rock s pořádnou dávkou prostorných, ostrých kytarových riffů a chytlavých vokálů. Závěr sobotního večera patřil Swingově folkové kapele Pavouk Čichal Salám.

(Martin Fletcher)

Poslední den festivalu v neděli 28. června nabídl opět zajímavý program. Dopoledne si přišli na své děti s loutkovou pohádkou Káča a čert od dětského divadla AJAJ. Potom přišla na řadu Acro joga, speciální jógová lekce pro dva. Opakování před plným publikem si užila hořce pravdivá komedie pod názvem : Naprostí cizinci v podání souboru Ti druzí. Hradecké folkové trio s nádechem lidových písní Ryba Ryb, otevřelo odpolední program. Loutkové divadlo Toy Machine si připravilo další skvělé představení : Staré pověsti české, velcí i malí jistě našli odpovědi na své otázky = Jaké to bylo žít v dobách praotce Čecha? Byl Bivoj jako párátko? Jak vysoko musel Šemík vyskočit přes vyšehradské zdivo? A umí koně chodit po dvou? Niterná a hřejivě melancholická písničkářka Anna Beckerová za pořádné průtrže mračen zasnila mnohé posluchače a dostávalo se jí právem velkého aplausu. Oblíbená hradecká kapela GoJi inspirovaná folklórem ze všech koutů světa to pořádně už za paprsků sluníčka rozhýbala. Pražská kapela Chip&Co s mezinárodní účastí a irskou duší, která vychází ze stylu energických hitů Severní Ameriky a Evropy a je obohacena irskými a skotskými melodiemi s klasickým rock-folkem k němuž přidává flétny, dudy a další nástroje pořádně roztancovala hradecké diváky. Mělnická kapela Navostro, která ve své tvorbě čerpá inspiraci především ze skotské, irské, americké i české hudby ukázala opravdu „navostro vostrou“ muziku. A jdeme do finále celého programu na Kavčím plácku a to s klauzurním představením části asi nejslavnější komedie Ladislava Smočka – Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v pedagogickém vedení Ondřeje Vetchého.

(Martin Fletcher)

Letošní Open Air Program se po všech těch korovavirových strastech opravdu vydařil a návštěvníci hladoví po kultuře si ho dosyta užili.

video //www.youtube.com/embed/WODvQxf4pYI

Festival se konal s podporou Statutárního města Hradec Králové, programu Calendarium Regina, Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu ČR a Královéhradeckého kraje.

26. ročník Divadla evropských regionů a 21. ročník Open Air Programu se uskuteční v termínu od 18. do 25. června 2021.

fotogalerie: https://www.zonerama.com/PeopleTogether/Album/6335458