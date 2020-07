Vysvědčení v kapse, s námi v Tongu bav se!

S výše uvedeným podtitulem si připravil TONGO rodinný zábavní park v Hradci Králové na 30. června zábavné odpoledne pro všechny školáky k ukončenému školnímu roku.

Nechyběla tak zábavná soutěž s pohádkovými otázkami o ceny, malování na obličej od Avonu a tvořivá dílnička, kde si mohly děti namalovat kamínek. Dobrovolný příspěvek do kasičky Dobrých Tet, které si připravily tvořivou dílničku pak putoval k Nadačnímu fondu Kolečko, který od roku 2004 podporuje finančně a materiálně Centra dětské traumatologie a realizuje programy prevence úrazů dětí zejména v silničním provozu.

Namalované kamínky pak mají svůj příběh jak nám za Dobré Tety řekly Eva Kolářová a Barbora Syrová :„Namalujte kamínek, ze zadní části napíšete název facebookové skupiny #Kamínky a také PSČ svého bydliště. Kamínek prostě někde položíte a zaregistrujte se na FB ve skupině Kamínky (https://www.facebook.com/groups/kaminky/ )a když ho někdo najde a zná tuto hru tak ho vyfotí a napíše do zprávy vaše PSČ. Vy odpovíte, že je od vás a můžete sledovat kam až Váš kamínek docestuje. Většinou sdílíme radost z nálezu i ze sdílení, protože ne každý kamínek se objeví.“

Tongo je také zapojeno do projektu : DO HRADCE A NA HRADECKO GUSTÍK POZVE KAŽDÉ DĚCKO! S Gustíkem můžete i soutěžit, stačí navštívit alespoň osm skvělých míst v Hradci Králové a okolí mezi něž patří Muzeum východních Čech, Galerie moderního umění, Labyrint Divadla Drak, Hučák, Hvězdárna a planetárium, Knihovna města Hradce Králové, Bílá věž, Přírodovědné centrum, Obří akvárium, Stříbrňák, Fly Zone, Dětský svět Aupark, Futurum, Turistický hradecký vláček, Železniční muzejní expozicesdělovací a zabezpečovací techniky, Koupaliště Flošna, Správčák, Slezská plovárna, Aquacentrum a 50 m bazén, Zahrada léčivých rostlin, Muzeum Petrof, Stěžery – Zoopark, Rozhledna Milíř, Všestary – Archeopark + bazén, Chlum – Muzeum války 1866, Třebechovice pod OrebemMuzeum betlémů + koupaliště, Krňovice – Podorlický skanzen, Hrádek u Nechanic, Lodín – koupaliště, Nový Bydžov – Muzeum hraček Stuchlíkovi, Chlumec nad Cidlinou – Zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou – Fajnpark a další, kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí, zažijete spoustu úžasné zábavy a navíc dostanete samolepku na herní kartu, pokud jich ukořistíte osm, tak se můžete vydat do Infocentra na Eliščině nábřeží pro zaslouženou odměnu.

Více informací o projektu se dozvíte na stránkách : https://www.ic-hk.cz/17/Detsky_Hradec/