Prodej vstupenek na Winter Classic začne v pondělí 27. července

V pondělí 27. července v 10:00 bude zahájen prodej vstupenek na hokejové Winter Classic ve Špindlerově Mlýně, jehož hlavní postavou bude legendární útočník Jaromír Jágr.

Mimořádný hokejový prodloužený víkend proběhne v termínu 10. – 12. prosince 2020. Fanoušci si budou moct kupovat denní vstupenky prostřednictvím oficiálního webu www.winterclassic.cz.

Předprodej pro registrované fanoušky zúčastněných týmů běží už několik dnů – a organizátoři jsou příjemně překvapeni zájmem. „Hned za první den zmizelo v předprodeji více než tisíc vstupenek,“ přiznává Andrea Bársony, spolumajitelka pořádající agentury Eniva. „Věřím, že je to důkaz, že jsme pro diváky seskládali atraktivní program, který bude důvodem zajet si začátkem prosince do Špindlerova Mlýna, ale také důkaz zájmu lidí o hokej respektive sport. A my bychom jim chtěli připravit výjimečný zážitek. Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru se taktéž detailně připravujeme na různé scénáře. Pokud by se akce nemohla uskutečnit, všem fanouškům samozřejmě vrátíme vstupné v plné výši.“

Kapacita stadionu, který vyroste na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru, nebude malá – pořadatelská eventová agentura Eniva, kterou vlastní Tomáš Vosátka a Andrea Bársony, chystá tribuny pro 7500 diváků.

(Foto: Vlastimil Vacek)

Hlediště bude rozděleno na dvě kategorie. Vstupenky na tribuny za brankami budou moct fanoušci zakoupit za 990 Kč a 1390 Kč, vstupenky na hlavní tribunu pak vyjdou na 1990 Kč, 2490 Kč a 2990 Kč. Výhodnější cenu získají fanoušci, kteří si s nákupem pospíší. Platí totiž jednoduché pravidlo – čím dříve si fanoušci vstupenku pořídí, tím nižší cenu v rámci dané kategorie získají.

V hledišti budou připravena místa na stání a k mání budou vstupenky na jednotlivé dny. Ceny denních vstupenek (= na obě utkání daného dne) začínají na 990 Kč a zahrnují také možnost přijít se v daný den podívat na dopolední rozbruslení, vstup na večerní koncert a doprovodný program. Vstupenky budou nepřenosné.

Na co všechno se mohou fanoušci v rámci Winter Classic těšit?

V kulisách oblíbeného horského střediska bude k vidění duel juniorských týmů, zápas Chance ligy mezi HC Stadion Vrchlabí a Rytíři Kladno, v utkání Tipsport extraligy vyzve Mountfield HK tým HC Sparta Praha, v plánu je souboj českých a slovenských hokejových legend a síly navzájem změří i reprezentační výběry Česka a Slovenska v para hokeji.

Ústřední postavou akce pod širým nebem bude nejlepší hráč historie českého hokeje Jaromír Jágr. „Každé Winter Classic se dělá pro diváky, aby měli jedinečný zážitek. Stadion tam bude stát jen týden a zřejmě nikdy víc, už tím je to jedinečné. Pro mě je důležité, že nepůjde o jeden zápas, ale bude to takový průřez celým hokejem. Vše bude navíc doplněno o koncerty a další akce. Chci, aby si lidé přišli na své, aby se podívali na legendy a zúčastnili společenského programu,“ říká Jágr, který by měl nastoupit minimálně do zápasů Kladna a souboje hokejových legend.

(Foto: Vlastimil Vacek)

Winter Classic 2020, Špindlerův Mlýn

Program

Čtvrtek 10. prosince

zápasy juniorů

Pátek 11. prosince

12:00/Chance liga HC Stadion Vrchlabí vs. Rytíři Kladno

16:00/Legendy Česko vs. Slovensko

Sobota 12. prosince

12:00/Para hokej Česko vs. Slovensko

16:00/Tipsport ELH Mountfield HK vs. HC Sparta Praha

Vstupenky

Ceny vstupenek:

Tribuny za brankami: 990 Kč, 1390 Kč

990 Kč, 1390 Kč Hlavní tribuna: 1990 Kč, 2490 Kč, 2990 Kč

Vstup na utkání juniorských týmů ve čtvrtek 10. prosince bude zdarma. Na jeden nákup bude možné zakoupit max. 10 vstupenek. V prodeji budou k dispozici denní vstupenky, tzn. vstupenky na dvě utkání daného dne.

Informace:

Web: www.winterclassic.cz

Facebook: https://www.facebook.com/winterclassiccz/

Instagram: https://www.instagram.com/winter_classic_cz/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCenjNxUNH_0-BYzb2ECV_eQ