Staňte se součástí undergroundu se švédsko-finskou kapelou Fatal Casualties

Fatal Casualties je experimentální elektronické duo za kterým stojí Stefan Ljungdahl a Ivan Hirvonen, jde o hudebníky ze Švédska a Finska. Vznik jejich kapely se dá datovat do roku 1986, ve Stockholmu (Švédsko).

Kapela aktivně hudebně tvořila demo verze písniček nebo živá vystoupení v letech 1987 – 1991. Světlo světa však první oficiální nahrávka spatřila až 1. srpna 2012 a jednalo se o EP pod názvem „Paria“.

Nyní kapela s radostí představuje po spolupráci s Animation Sörängens folkhögskola, nové video pro skladbu: „It could have been you“, skladba pochází z alba „Lullaby for Helsinki“, které vyšlo 30. června tohoto roku.

V rané tvorbě Stefana a Ivana ovlivnily kapely Depeche Mode, Front 242, The Cure a Skinny Puppy. V některých skladbách Fatal Casualties z jejich raného období v letech 1986-1991 je možné tyto vlivy slyšet. V těchto letech kapela vytvořila zhruba 30 skladeb, které však nikdy nebyly oficiálně vydány. A ač v roce 1991 obsadila kapela 2. místo v „Stockholms talangjakt“, soutěži hudebních talentů ve Stockholmu, tak se její aktivní chod v tomto roce zastavil. Byl to velice pozoruhodný úspěch, že v tomto roce 2 mladé lidi dokázali elektronickou hudbou oslovit porotu.

Po mnoha letech zcela odlišných životů obou aktérů kapely Fatal Casualties, Stefan na podzim 2010 poslal Ivanovi hudební stopu, která se jmenovala „Aim“, (z EP „Paria“) a nezapomněl dodat jako vtip, že by to mohl být comeback Fatal Casualties. A tak se také stalo a po usilovné přátelské hudební práci kapela vydala se 6 skladbami EP „Paria“. EP bylo vydáno digitálně 1. srpna 2012 a jako limitovaná edice CD od Seja Records 20. března 2013. V roce 2013 byl 8. prosince ještě vydán singl „Somewhere In The Middle“. V roce 2014 kapela uvedla album „Psalm“, na albu je jednoznačně cítit temný zvuk kapely, melodie skladeb naprostou úžasně souzní s bicími. Například EBM orientovaná skladba „Död Man“ působí velmi silným dojmem, stejně tak jako skladby „Misantropisk Filth“ a „Slut“. Velice zdařile zní také znovu nahraná skladba „Laica“.

V roce 2016 pak kapela představila v limitované edici skladby „Jag Är Inte Rädd För Dig, Men Jag Är Rädd För Vad Du Gör Med Mig“ a „Lord, I Found Allure“, které byly předzvěstí nového alba. Album bylo vydáno 1. prosince 2016, pod názvem „Filter“. Toto album je doslova nabito atmosférickými skladbami, často v tanečním rytmu a melodickou elektronikou. Industriální zvuky se střídají s jemnými vokály a někdy nezkrotitelnými rytmy, jde prostě o skvělou hudební práci.

Poslední album jak jsme již výše zmiňovali vyšlo 30. června 2020 pod názvem „Lullaby for Helsinki“. Porci 11 skladeb si kapela připravila pro své fanoušky a opět nezůstala nic dlužna svému předchozímu hudebnímu umu.

