Ozdobou atletického mítinku RIETER byli oštěpaři a sprinteři

Nejlepší čeští atleti a špičkoví sprinteři ze Spojených států amerických a Velké Británie byli ozdobou druhého ročníku atletického mítinku RIETER.

Závod oštěpařek vyhrála solidním výkonem 61,56 m dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková, která si v Ústí nad Orlicí zvedla náladu po nedávném domácím šampionátu v Plzni.

„Je fajn, že se tenhle mítink vůbec konal. Achilovka mne nebolela, po technické stránce to nebylo ještě ono, ale s výkonem jsem spokojená. Bylo správné, že jsem po domácím mistrovství sezonu nezabalila. Člověk zkrátka musí bojovat,“ komentovala svoji účast Bára Špotáková.

Mezi oštěpaři kraloval Vítězslav Veselý (80,35), který jako jediný přehodil hranici osmdesáti metrů. „Jsem nadšený, bylo tady skvělé publikum. Rád závodím na menších stadionech, kde je domácí prostředí. Snažil jsem se hodit před osmdesát metrů, mítink si to zasloužil,“ uvedl Veselý a na otázku, co plánuje v nejbližších dnech, odpověděl: „Trochu si odpočinu a připravím se na Zlatou tretru.“

Na sprinterských tratích byla dvakrát nejrychlejší Nikola Bendová, kterou napodobila Martina Hofmanová. Ta nejprve dominovala na hladké třístovce, aby o devadesát minut později dominovala i nad překážkami, kde získala skalp Zuzana Hejnové. „Jsem moc spokojená. Zaběhla jsem si tady dva osobní rekordy a porazila mistryni světa, to je paráda,“ líčila šťastná Martina Hofmanová. „I když to nevyšlo, jsem ráda, že jsem na mítinku startovala. Už minulý týden jsem měla střevní problémy, což ovlivnilo můj výkon na Diamantové lize. V posledních dnech to bylo lepší, v závěru závodu mi chyběly síly. V Ústí nad Orlicí to bylo moc fajn,“ řekla v cíli druhá Zuzana Hejnová.

Slavnostní zahájení atletického mítinku RIETER (Radek Hůlka)

Výbornou úroveň měla zásluhou domluveného vodiče (Jan Sýkora) mužská osmistovka. „Z mojí strany absolutní spokojenost. Kvalitně rozběhnutý závod přinesl velmi rychlé časy, které potvrzují, že jsme byli na sezonu slušně připraveni. Nyní se zkusím připravit na Zlatou tretru,“ uvedl vítězný Lukáš Hodboď.

Vyvrcholením mítinku byla mužská stovka, kterou ozdobil svoji účastí 35letý Američan Mike Rodgers s osobním rekordem 9.85! Člen zlaté americké štafety na 4×100 metrů z loňského mistrovství světa byl v cíli o pouhou setinu dříve než Jan Veleba. „Byla tady úžasná atmosféra. Udělal jsem dobře, že jsem na tenhle mítink přijel,“ byla slova nejrychlejšího amerického sprintera. „Mám to tady rád, vždyť jsem v Ústí s atletikou v podstatě začínal. Mohl jsem vyhrát, bohužel jsem trochu zaspal na startu,“ reagoval Jan Veleba.

(Radek Hůlka)

VÝSLEDKY – MUŽI:

100 m: 1. Rodgers (USA) 10,26, 2. Veleba (Dukla Praha) 10,27, 3. Stromšík (SSK Vítkovice) 10,50.

200 m: 1. Kilty (Velká Británie) 20,99, 2. Rodgers 21,21, 3. Kemp (USA) 22,02.

300 m: 1. Müller 33,09, 2. Kubeš (oba Dukla Praha) 33,55, 3. Kendziera (USA) 33,70.

800 : 1. Hodboď (Sokol Hradec Králové) 1:46,96, 2. Friš (Dukla Praha) 1:47,05, 3. Šnejdr (Slavia Praha) 1:47,83.

oštěp: 1. Veselý 80,35. 3. Frydrych 77,23, 3. Jílek (všichni Dukla Praha) 73,02.

koule: 1. Novák (Dukla Praha) 18,14, 2. Vilímek (Spartak Třebíč) 16,18.

VÝSLEDKY – ŽENY:

100 m: 1. Bendová (PSK Olymp Praha) 11,63, 2. Brooks (USA) 11,91, 3. Červená (Svitavy) 12,65.

200 m: 1. Bendová 23,55, 2. Kaiserová (USK Praha) 24,44, 3. Červená 25,99.

300 m: 1. Hofmanová (USK Praha) 37,41, 2. Brooks (USA) 37,77, 3. Slavíková (AC Čáslav) 40,26.

300 m př.: 1. Hofmanová 40,23, 2. Hejnová (Dukla Praha) 40,57, 3. Nechanická (USK Praha) 44,43.

oštěp: 1. Špotáková 61,56, 2. Píšová 57,90, 3. Železná (všechny Dukla Praha) 52,79.

Cena ředitele společnosti Rieter CZ – nejlepší mužský výkon: Vítězslav Veselý.

Cena starosty města – nejlepší ženský výkon: Bára Špotáková.

Cena manažera mítinku: Lukáš Hodboď.

Výsledky – žactvo:

60 m ml. žáci: 1. Martinec 9,05, 2. Hubka (oba Sokol Žamberk) 9,15, 3. Razým (Dlouhá Třebová) 9,96.

60 m st. žáci: 1. Blažek (AK Slatiňany) 7,81, 2. Mlynář (Jiskra Ústí nad Orlicí) 8,30, 3. Rýdlo (Sokol Žamberk) 8,31.

60 m ml. žákyně: 1. Koubová (Iscarex Česká Třebová) 9,51, 2. Adamcová (Vysoké Mýto) 9,51, 3. Rohlíková (Pardubice) 10,42.

60 m st. žákyně: 1. Svobodová (Jiskra Ústí nad Orlicí) 8,18, 2. Červená (Svitavy) 8,39, 3. Rouhová (Vysoké Mýto) 8,56.

Nejmladší účastník: Sofie Rohlíková (7 let).

Sobotní atletický mítink RIETER sledovalo 700 diváků.