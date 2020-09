Aftonland aneb elektronické hudební sny, neboť jsme středem vesmíru

Toto poselství ve své hudbě sděluje projekt pod názvem Aftonland. Jde o duchovní dítěte švédského producenta elektronické hudby Per Svenssona. Per Svensson byl dříve součástí synthpopového dua Cyclotron.

Per Svensson, který se narodil a vyrůstal v jižním Švédsku, začal dělat své skladby Amize a to počátkem 90. let. Amiga pak byla postupem času nahrazena hardwarovými syntetizátory a velký sen o založení elektronické kapely se začal rýsovat. Kapela se skutečně zrodila to pod názvem Rymdpojken a tím se odstartovala několik let trvající spolupráce se zpěvákem a producentem Hansem Svenssonem. Oficiálně byla vydána pouze jedna skladba pod názvem Alpha Centauri. Kapela Rymdpojken se později přetransformovala do nové kapely Cyclotron, k názvu kapely je možné dodat jednu zajímavost Cyclotron je totiž urychlovač částic, který může zrychlit protony až na ohromujících 730 milionů elektronvoltů. Kapela vydala počátkem roku 2000 album Light Of Other Days. Další album bylo ve fázi velkých příprav, ale bohužel nikdy nespatřilo světlo světa.

V roce 2008 Per Svensson udělal projekt ZERO42, což byl krátký sólový projekt, během kterého vydal několik skladeb, nejúspěšnější skladby byly skladby Northbound a We Own The Night. Dokonce byly vytvořeny dva remixy od švédského nezávislého umělce Kristiana Anttily Smutserna. O rok později byl projekt ukončen, protože se Per přestěhoval do jiné oblasti Švédska. Perova snaha komponovat hudbu však nikdy nezemřela. Per začal experimentovat s Renoise tak, aby se vrátil ke kořenům, prostě tak jak tvořil na Amize. Mnoho skladeb vyšlo pod názvem Noll4två, většinou na Soundcloudu. Noll4två se pak změnila na Aftonland (Večerní země) a to těsně před vydáním skladby Shinkansen, počátkem roku 2018. Na konci roku 2018 se Per vrátil zpět do jižního Švédska a vrátil se k práci s hardwarovými syntetizátory a Abletonem. Vytvořil hudební studio Bailey’s Bunker , v němž vznikají všechny skladby Aftonland.

video //www.youtube.com/embed/qQabh3jdOw8

Na konci roku 2019 Aftonland spolupracoval s talentovanou zpěvačkou Ricou na 2 skladbách When I See You Smile a When I See You Smile – 27. october Remix, tyto skladby byly oficiálně vydány 20. října a 1. listopadu na všech hlavních streamovacích platformách prostřednictvím Indiefy.

V průběhu roku 2020 vydal Aftonland několik skladeb, Underwater a ještě můžeme například zmínit When I Saw You, k nalezení jsou na Spotify,Youtube, Soundcloud a Bandcamp. Během tohoto roku bylo také vytvořeno několik remixů. Remixy skladeb od Depeche Mode, Foo Fighters, Kasabian a Radiohead , jsou k dispozici na stránce Aftonlands Youtube. Světlo světa spatřily také remixy méně známých kapel jako Captain Cagliostro, Asimovs Maskin a Letranger.

Nám se podařilo pro vás připravit s tímto charismatickým muzikantem exkluzivní rozhovor.

Od kdy se datuje vaše láska ke kultovní kapele Depeche Mode a co vás ke kapele přivedlo?

Mám o 10 let staršího bratra, který opravdu vždy miloval Depeche Mode. Takže, když jsem byl malé dítě na počátku 80. let, tak jsem prakticky vyrostl na Depeche Mode. Pamatuji si, že jedno z prvních vinylových alb, které jsem si kdy koupil, bylo 7 „Master and Servant. Moje láska k Depeche Mode se ve 14 letech změnila v posedlost, když jsem poprvé viděl živou show 101. Od té doby mají vždy mají v mém srdci zvláštní místo. Já a můj bratr milujeme Depeche Mode, značný vliv Depeche Mode se projevil v kapele Cyclotron (https://open.spotify.com/artist/4fsEwImSILNKdQLmUv4Qqw).

Čím vás Depeche Mode oslovují ?

Předchozí alba, kdy byl součástí kapely ještě Alan Wilder mají naprosto hypnotizující zvuk. Opravdu miluji celou atmosféru, kterou dokázali zachytit zejména na Black Celebration, Music For The Masses a Violator. Na těchto albech je zvuk, který je jednoduše neopakovatelný, to nebude umět žádná kapela NIKDY! A hlas Dave Gahana … ten je naprosto charismatický! Produkce je prvotřídní na každém albu, které vydají. Vím, že každé jejich vydané album je mistrovským dílem.

video //www.youtube.com/embed/0-HfGqYwIeA

Jak ve vašem podání vzniká koncept na remix Depeche Mode a jak dlouhý čas mu věnujete?

Remixování pro můj projekt Aftonland je klíčová věc od samého začátku. Nejprve jsem dostal zakázku dělat remixy pro další umělce a později jsem vzal věc do svých rukou, tedy remixování skladeb, které miluji a na kterých mi záleží. Zejména Depeche Mode je těžké remixovat, miluju jejich hudbu tak hluboce, že bych je nechtěl nijak poškodit, remixy mají znít stejně jako na albech. Takže myslím, že remixování DM pochází ze zvědavosti, jak by zněly písně, kdybych je napsal já. Remixování skladeb DM je vždy jako balancovat na žiletce. Některým lidem se remixy budou líbit a někteří vás budou nenávidět za narušení původního zvuku skladby. Ale zvědavost mě dostala a prostě jsem to musel zkusit. Mashups je úplně jiné kategorie. Mashup pro Enjoy the silence + Policy of truth vznikl, když jsem byl ve sprše a uvědomil jsem si, že můžu zpívat Policy of truth společně s Enjoy the silence.

Přibližte nám prosím vaší sólovou tvorbu?

Projekt Aftonland je moje hlavní práce už pár let. Epigraf „Love, dreams and beyond“ byl základem téměř každé původní skladby Aftonland, která byla dodnes vydána. Na začátku byl Aftonland spíše projektem progresivním, ale od té doby se vyvinul v něco úplně jiného. Čerpám své hudební nápady téměř ze všech žánrů a snažím se to elektronicky sladit. Mým hlavním záměrem je a vždy bylo psát elektronickou hudbu, kterou bych sám rád poslouchal. Stále dělám občas remixy pro jiné umělce a některé remixy jen pro zábavu. Ale jak již bylo řečeno, hlavním mým cílem je psát originální skladby, které nezní jako každá jiná skladba, kterou můžete slyšet v rádiu, chci aby to znělo, že jsem to já sám, a ne jako karbonová kopie „latest and the greatest“.

video //www.youtube.com/embed/tHyiuApTytg

Na co se mohou fanoušci vaší hudby těšit v roce 2020?

24. září vydávám svůj další oficiální singl pod názvem „We Don’t Need Words“. Je to singl, který obsahuje také remix mé původní písně od talentovaného „Strawbrry“. Bude k dispozici na všech digitálních platformách, jako je Spotify, Beatport, Itunes atd. Kromě toho stále pracuji v mém studiu „Bailey’s Bunker“ na nových skladbách a vyhledávám talentované zpěváky. Na obzoru je také nějaká má produkční práce a tvorba remixů, bude to opravdu velice pracovité období s blížícím se podzimem a zimou.

Při této příležitosti bych chtěl zpravodajskému serveru PeopleTogether poděkovat za zájem o mou hudební práci. Vždy, když někdo ocení ty nekonečné hodiny ve studiu, tak je to nesmírně hřejivý pocit. A vzkaz pro čtenáře? Prosím pokud někdo máte barytonový hlas à la Dave Gahan, nebo jinak zajímavý hlas, kontaktujte mě prosím s možností budoucí spolupráce, s maximální úctou děkuji za vaší podporu, bez ní bych to vše jen těžko mohl dělat.

video //www.youtube.com/embed/zIrT3RnRhJc