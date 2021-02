Jabloň u Lidmanů soutěží o titul Evropský strom roku

Příběhy lidí v polském příhraničí, v okouzlující krajině hor, skal a temných hvozdů s pohnutou historií tiše sleduje jabloň na zahrádce hospody u Lidmanů v Machovské Lhotě.

Pojí se s ní vzpomínky na maminčin štrúdl, hřebíky u kořenů na podporu růstu nebo mnoho svateb pod její rozlehlou korunou. Je totiž součástí místního života. A nyní soutěží o titul Evropský strom roku 2021. Hlasovat pro jabloň lze zdarma na www.evropskystromroku.cz od 1. do 28. února.

Už během letních a podzimních měsíců minulého roku lidé nejen z okolí Machova ukázali, že je jediný ovocný strom v republikové anketě velmi zaujal. A to natolik, že získal celkem 2 191 hlasů, které byly zpoplatněny dárcovskou SMS. Jabloň díky těmto hlasům získala prvenství v národní anketě Strom roku 2020. Vítězství předcházelo velké nadšení z nápadu, jenž vzešel od Místní akční skupiny Stolové hory, která strom do soutěže nominovala. Jabloň však o přízeň bojovala i s podporou obce, dětí z místní školy nebo zdejších zahrádkářů. Děti nakreslily desítky tematických obrázků, další se zapojili do pečení štrúdlů, které byly rozdávány v rámci akce Tour de Štrúdl.

Podobnou jabloň může mít kdokoliv z nás na zahradě a z jablek vyrábět štrúdl nebo mošt, uskladňovat je na zimu. „Málokdo si u nového domu vysadí strom, natož pak ovocný. Mohlo by to někoho inspirovat k tomu, aby si na zahradě ovocný strom vysadil a zkusil si třeba s dětmi vypěstovat jablka,“ podotýká Petra Ducháčová, předsedkyně machovské organizace zahrádkářů. Oproti jiným jabloním však tato navíc stojí na kouzelném místě vedle hospody U Lidmanů, pod stolovými horami Borem a Hejšovinou. Pod její korunou se setkávají nejen místní, ale i výletníci. V zimě běžkaři, v létě cyklisté a turisté. Byla také svědkem mnoha svateb, oslav a událostí, které k českému venkovu neodmyslitelně patří.

video //www.youtube.com/embed/rbUagvjwPXo

Osudu jabloně započatého před více než 70 lety si více všímají místní, a tak se jabloň stává i v současné nelehké době jakýmsi tmelícím prvkem. O tom svědčí i vznik propagačního videa, se kterým jde jabloň do klání o titul starého kontinentu. MAS Stolové hory hledala na sociální síti Facebook tvůrce, který by spot vytvořil bez nároku na finanční honorář, jedinou nabízenou odměnou byl štrúdl. S nabídkou se ozvalo sedm nadšenců, přičemž volba nakonec padla na Honzu Bartoně, fotografa a kameramana. „Samozřejmě, že každý máme své rozpočty a výdaje, ale myslím, že bychom všichni měli jednou za čas udělat něco, do čeho se nám prostě jen chce, protože to pomůže něčemu nebo někomu dalšímu. A byla to opravdu moc příjemná spolupráce ve všech směrech,“ dodává Honza Bartoň, jenž umně zachytil jabloňový příběh v pětiminutovém minidokumentu, který je možné zhlédnut na internetu.

Právě začínající únor tak bude vonět po štrúdlu, neboť po celý měsíc lze hlasovat pro jabloň u Lidmanů a pomoci jí tak k titulu Evropský strom roku 2021. Nebylo by to pohádkové završení celého příběhu? Hlasování probíhá od 1.2. do 28.2. na webových stránkách www.evropskystromroku.cz či www.treeoftheyear.org. Z jednoho e-mailu můžete jabloni poslat zdarma vždy jeden hlas, dalším hlasem musíte podpořit i další strom. Obstojí jabloň v konkurenci 14 evropských finalistů a naváže na loňskou vítězku – českou Chudobínskou borovici? Možná jabloni v evropském měřítku pomohou i polští sousedé. A Angličany zaujme místo, kde byla tato odrůda jabloně vyšlechtěna. Přízvisko blenheimská odkazuje k městu Blenheim, místu narození Winstona Churchilla. Bude to však stačit na zisk ocenění? To se dozvíme 17. března, kdy bude odtajněn výsledek hlasování.