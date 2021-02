Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

BRNO – V České a Slovenské republice se každý rok spotřebuje zhruba 450 milionů jednorázových kelímků na kávu. Proti tomuto trendu se rozhodli postavit autoři projektu www.OtocKelimek.cz.

Zapojené kavárny a další provozovny najdete nyní v mapě projektu www.KAMsNIM.cz.

Projekt Otoč kelímek, který nově spojil síly s REkrabička.cz, vznikl z potřeby nabízet zákazníkům stylové, praktické a odolné kelímky na kávu, které po jednom použití neskončí v popelnici. Kelímků na jedno použití se totiž podle našich odhadů vyprodukuje ročně je v ČR a SK přes 450 miliónů. To je přibližně 4 500 tun nerecyklovatelného odpadu. Oproti tomu každý vratný kelímek může být použit i více než 400x a díky recyklaci posloužit jako surovina i po konci své životnosti. Takže točte kelímky!

To zapadá do filozofie projektu www.KAMsNIM.cz, jehož cílem je, aby maximum výrobků končilo tam, kde najdou další využití, to jest v oběhovém systému (upcyklace, reuse, recyklace...) a ne ve směsném odpadu, neřkuli v přírodě.

„Přes 350 zapojených kaváren jsme rádi zařadili k téměř 60 000 bodům do mapy projektu, neboť je to klasická ukázka toho, jak by měla fungovat oběhová řešení, snadno využitelná pro každého, kdo hodlá chránit životní prostředí. Kromě míst, kde se lze zbavit odpadů, chceme především ukazovat dobré příklady a navigovat uživatele, aby využívali ekologických možností, jak se zbavovat nepotřebných věcí. V mapě na www.KAMsNIM.cz díky tomu postupně přibývají další místa zpětného odběru, reuse centra, opravárny, potravinové banky, charitativní sběrny a další místa, která dávají věcem šanci na druhý život,„ říká autor aplikace Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.