Dvojice sympatických muzikantů CANN a DOM pracují na novém albu a potřebují k tomu vás

CANN a DOM vystřelili do světa před dvěma lety skvělou společnou skladu Démoni, která měla u posluchačů velký úspěch.

Nyní po třech měsících, které o víkendech strávili ve zkušebně a skládali nové skladby, vybrali to nejlepší, co by si zasloužilo být na albu. Aby měla deska co nejlepší kvalitu, tak k tomu můžete pomoci vy posluchači. Více se dozvíte v rozhovoru a CANNem a DOMem.

Honza Řičař alias CANN, který pochází z Hradce Králové, začal svou hudební dráhu s českou pop-rockovou skupinou Memphis, už v roce 2005. V roce 2018 se vydal na sólovou dráhu pod jménem CANN. Na konci loňského roku vydal své debutové album Nesplacený dluh. V textech alba, na kterém je 11 skladeb, dominují myšlenky zejména o komplexech z dětství, o rodině a dalších osobních tématech. Jak sám několikrát CANN poznamenal: „Na albu jde o můj nesplacený dluh vůči svýmu mladšímu já,“.

Dominik Musil alias DOM, své první texty začal psát někdy kolem 13 let. Postupně pak začal vše nahrávat a vychytávat artikulaci. Hledal styl, jaký mu sedne. Od roku 2018 začal pracovat na hudební televizní stanici Óčko, kde se poznal s Honzou Řičařem a začal s ním spolupracovat.

Už před časem se CANN a DOM rozhodli spojit umělecké síly a vydat své společné album, nám k tomu poskytli rozhovor.

Od kdy se datuje spolupráce CANNa a DOMa a jak k ní došlo?

DOM: Seznámili jsme se na Óčku, kde spolu točíme Óčko Chart. Tenkrát měl Honza v hitparádě klip „Ke dnu“ a mě napadlo, že mu pošlu pár svých songů, aby mi k nim řekl svůj názor.

CANN: Pamatuju si, že to byly celkem deep věci a skvělý texty. Nechtěl jsem do jeho tracků, ale už nijak vstupovat, tak jsem mu poslal nový nápad. Takhle vznikla v roce 2019 první spolupráce, skladba Démoni.

video //www.youtube.com/embed/6haqDH5rORU

Plánujete vydání společného alba. Co Vás oba přimělo udělat společný projekt?

CANN: Když jsme vydali Démony, bylo to jedno z mých nejúspěšnějších live videí. Od začátku jsem si říkal, že kdyby to mělo profi zvuk a klip, bude to velký. Máme složených hodně skladeb. Těším se, až to lidi uslyší.

DOM: Mně osobně v tomhle hodně oslovily reakce lidí na naší společnou tvorbu. Navíc s Honzou se mi skvěle spolupracuje. Dokáže mi upřímně říct svůj názor, a i poradit, co by v textu, či přímo při nahrávání změnil, nebo zlepšil.

Kdo se na textech a hudbě společného projektu bude podílet?

DOM: Co se textů týče, píšeme si je sami. Posíláme si návrhy a společně je už 3 měsíce dotahujeme ve zkušebně. Hudbu kupujeme rozloženou od různých producentů a tu pak budeme ve studiu ladit s Ondrou Žatkuliakem.

Víme o tom, že fanoušci mohou pomoci, aby k natočení alba mohlo dojít. Můžete nám tuto aktivitu více představit?

DOM: Jde o to, že když si fanoušci předobjednají album, merch, lístky na křest, nebo jakoukoliv jinou odměnu na Startovači, vyberou se peníze, za které následně realizujeme proces nahrávání a výroby desky.

CANN: Občas si někdo myslí, že žádáme lidi, aby nám dali peníze na desku. Tak to není. Kampaní chceme říct, pokud se vám naše tvorba líbí, předobjednejte si CD a my ho díky tomu kvalitně nahrajeme. Jak už ale říkal Dom, zapojit se dá do kampaně i třeba tak, že si koupíte naše oblečení nebo lístky na koncert.

video //www.youtube.com/embed/yu6Bf2u2sU0

Je něco, co byste chtěli na závěr rozhovoru sdělit?

CANN: Uvědomuju si, že hudbu jde dneska jednoduše streamovat a nemusíš si album už kupovat. Na druhou stranu, málokdy se ti povede být součástí desky od úplného vzniku. Každý, kdo se do kampaně zapojí, tak bude s albem už navždy spojený.

DOM: Souhlasím s tím, co říká Honza. Já osobně miluji, když si na hudbu mohu sáhnout. Nosiče se sice víc a víc stávají minulostí, ale například pro mě je to něco, co k hudbě neodmyslitelně patří, a i když je pro mě pohodlnější pustit si hudbu ze streamovacích služeb, tak si i tak rád to CD jakožto symbol hudební tvorby pořídím. Doufám, že to tak má ještě spoustu lidí.

